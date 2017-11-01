البنك الأهلى يشدد الحراسات على فروعه بسيناء

حازم حجازى: لن نقلل حجم الأموال فى الفروع ..وبدأنا ترميم الفرع المتضرر بالعريشأحمد الدسوقىأكد حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلى، أن مصرفه شدد الحراسات على فروعه بسيناء وبمدينة العريش على وجه التحديد بعد أن تعرضت أحد فروعه بها إلى عملية أرهابي

حازم حجازى: لن نقلل حجم الأموال فى الفروع ..وبدأنا ترميم الفرع المتضرر بالعريش



أحمد الدسوقى

أكد حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلى، أن مصرفه شدد الحراسات على فروعه بسيناء وبمدينة العريش على وجه التحديد بعد أن تعرضت أحد فروعه بها إلى عملية أرهابية منذ اسابيع قليلة .

وتعرض فرع الأهلى بالعريش منتصف الشهر الماضى لهجوم إرهابى أسفر عن مقتل ٣ أفراد أمن وسرقة مبالغ بالملايين.

وقال “حجازى”، إن مصرفه سيزيد من اعداد الحراسة المتواجدة على فروعه بهذه المناطق وفى الوقت ذاته لن يقلل من حجم الأموال فى هذه الفروع.

وأشار إلى أن المناطق بها حياة وعملاء يحتاجون إلى خدمات مصرفية.

وعن الفرع الذى تضرر ، لفت إلى أنه تم البدء فى أعمال الترميم به وسيعود للعمل قريباً.

وأكد أن هناك فرعاً آخر يتواجد بجانب الفرع المتضرر يقوم حالياً بكل أعماله ويقدم خدماته للمواطنين لحين عودة الأخر.

‏وكان حازم حجازي الرئيس التنفيذى للفروع والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، قد قدر فى وقت سابق حجم المبالغ المسروقة من فرع البنك بالعريش، الذى تعرض لهجوم إرهابى اليوم بأنها تتراوح ما بين 5 إلى 10 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن العملية الإرهابية استغرقت وقتا طويلا نسبيا خاصة وإن الإرهابيين أفرغوا الأموال بأكياس بلاستيكية قبل هروبهم.

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