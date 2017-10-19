البنك الأهلى يستعرض خدماته فى تمويل المشروعات الصغيرة

فى منتدى تنظمه الغرفة التجارية ببورسعيد بورسعيد- أمانى العزازيتنظم الغرفة التجارية ببورسعيد، بالتنسيق مع شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية والبنك الأهلى المصرى، 25 أكتوبر المقبل، المنتدى الاقتصادى الأول تحت عنوان "الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها البنك لمساعدة أصحاب المشروعات

فى منتدى تنظمه الغرفة التجارية ببورسعيد



بورسعيد- أمانى العزازي

تنظم الغرفة التجارية ببورسعيد، بالتنسيق مع شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية والبنك الأهلى المصرى، 25 أكتوبر المقبل، المنتدى الاقتصادى الأول تحت عنوان “الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها البنك لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.





قال محمد المصرى، رئيس غرفة تجارة بورسعيد، إن المنتدى يستهدف نشر الوعى المصرفى وتقديم الاستشارات التمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد على تنوع محاور التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل لشباب بورسعيد.

وأكد أن المنتدى يستضيف نواب البرلمان من أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والصناعة للتعرف على العوائق التى تعترض سبل تنمية نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويحظى المنتدى برعاية ودعم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وقد أشارت سعاد المصرى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إلى أن المنتدى يستهدف تبسيط الإجراءات المالية والإدارية لأصحاب المشروعات الصغيرة، خاصة فى ظل مبادرة الرئيس بتوسيع شريحة المستفيدين من مبادرته الخاصة برصد 200 مليار جنيه بفائدة 5% لأصحاب المشروعات الصغيرة.