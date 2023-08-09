البنك الأهلى يرفع العائد على شهادات المجموعة «أ» و«ب» ليصبح 14.5%

رفع البنك الأهلي المصري، اليوم، العائد على شهادات الاستثمار بكافة أنواعها من المجموعة «أ» و«ب»لمدة عام وعاميين و 3 سنوات و 10 سنوات.

العائد على شهادات المجموعة «أ» و«ب»

ورفع البنك الأهلي العائد على الشهادة «أ» لمدة 10 سنوات ليصبح 10% بدلا من 9.50% تراكمي، كما قرر البنك رفع العائد على الشهادة «ب» ليصبح 11.50% بدلا من 11% يصرف شهريا.

وبالنسبة لـ الشهادة «ب»لمدة عاميين ليصبح 12% بدلا من 11.50% ربع سنوي، كما رفع البنك العائد على الشهادة «ب»لمدة 3 سنوات إلى 14.50% بدلا من 14% ربع سنوي.

ويجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من البنك الأهلي المصري وكذا اصدار بطاقات الائتمان بأنواعها وفقا و التعليمات السارية و أسعار العوائد في تاريخ الاقتراض، والشهادات، جميع الشهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.