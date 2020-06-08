البنك الأهلى يدرس تمويل 2000 عميل ضمن مبادرة التمويل العقارى

يدرس البنك الأهلى المصرى، أكبر مصرف حكومى فى مصر، ضخ تمويلات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لنحو 2000 عميل ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل.

وأوضح كريم سوس، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لكل عميل.

وذكر أن “الأهلى” يتصدر حالياً قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى بمحفظة تتعدى 8.3 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى تمويلات عملاء مشروع الإسكان الاجتماعى 29.3 مليار جنيه، موزعة على 20 بنكًا و8 شركات تمويل، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية فبراير الماضى، وفقا لتصريحات سابقة أدلت بها مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى .

وقال “سوس” إن مصرفه سيتوسع بقوة فى مبادرة التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عودة مكاتب الشهر العقارى للعمل بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويتصدر البنك الأهلى المصرى القطاع المصرفى فى مجال التجزئة المصرفية بحجم محفظة يتخطى حاجز 100 مليار جنيه، ويأتى ذلك تتويجا لاستراتيجية البنك الحكومى فى الاستمرار على قمة القطاع المصرفى المصرى فى مجال التجزئة المصرفية.

وأطلق “المركزى المصرى” المبادرة فى فبراير 2014 برصيد 10 مليارات جنيه، تمت مضاعفتها إلى 20 مليارًا عام 2016، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، و %5 لأصحاب الدخل أقل من 1400 جنيه شهرياً.

وأعلن “المركزى” نهاية يناير قبل الماضى عن قصر المبادرة على محدودى الدخل، مع تحمل وزارة المالية عبء دعم الفائدة.

وأعلنت “المالية” عن تحمل الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى، حسب مستويات الدخل.