«البنك الأهلى» يدرس تمويل مشروع «هيدروجين أخضر» قطاع خاص بشراكة أمريكية

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن البنك الأهلى المصرى يدرس تمويل مشروع هيدروجين أخضر باستثمارات تبلغ 600 مليون دولار، عبر شراكة مصرية أمريكية من القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – إنه سيتم تمويل الجزء الأكبر من المشروع ذاتيا وتدبير المتبقى عبر البنك الأهلى المصرى على أن تكون النسبة الكبرى منه بالعملة المحلية، مؤكدة أن قيمة التمويل لاتزال تحت الدراسة ولم يتم تحديدها بعد.

ويعرف الهيدروجين الأخضر بأنه نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائى ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين فى الماء.

ويستحوذ الغاز الطبيعى حاليًا على %75 من الإنتاج العالمى السنوى المخصص لإنتاج الهيدروجين البالغ 70 مليون طن، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA).

ووفقا للتقرير، يتزايد الطلب على الهيدروجين الأخضر فى ظل مخاوف تغير المناخ والحاجة الملحة لتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

كما يمكن أن يوفر الهيدروجين الأخضر ما يصل إلى %25 من احتياجات الطاقة عالمياً، ومن المقرر أن يتجاوز الاستثمار فى إنتاجه مليار دولار سنويًا بحلول 2023.