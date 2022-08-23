البنك الأهلى يدرس المشاركة فى تغطية سندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه

قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن البنك الأهلى المصرى يدرس حاليا المشاركة فى تغطية 3 عمليات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنها تتبع 3 شركات تعمل فى مجال التأجير التمويلى.

وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم الإفصاح عن هوية الشركات الثلاث، أن إحداها ستقوم بإصدار سندات توريق لأول مرة منذ بداية نشاطها فى السوق.

وشارك البنك الأهلى فى اكتتاب 11 عملية توريق خلال 2021، بلغ إجمالى قيمتها نحو 8.8 مليار جنيه وحصته فيها 1.9 مليار، كما شارك خلال 2020 فى اكتتاب 5 عمليات مماثلة بقيمة 11.76 مليار، سجل نصيبه منها 2.3 مليار.

ومؤخرا شارك البنك الأهلى فى تغطية سندات توريق لصالح مجموعة طلعت مصطفى بقيمة 1.17 مليار جنيه، وقام بضمان تغطية الإصدار مع البنك العربى الإفريقى الدولى، كما تولى دور متلقى الاكتتاب ولعب «العربى الإفريقى» دور أمين الحفظ.

ويعد التوريق أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها فى صورة دين واحد معزز ائتمانيا ثم عرضه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب فى شكل أوراق مالية، تقليلا للمخاطر، وضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية.