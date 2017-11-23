البنك الأهلى يخطط لشراء ألف ماكينة صراف آلى جديدة

ليرتفع عدد ماكينات الصراف الآلى لـ 4500 ماكينة أحمد صبرى كشف يحي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى عن أن البنك يخطط لشراء 1000 ماكينة صراف آلى جديدة ودخولها الخدمة خلال عام، ليرتفع عدد الماكينات من 3500 ماكينة حاليا إلى 4500…

ليرتفع عدد ماكينات الصراف الآلى لـ 4500 ماكينة



أحمد صبرى



كشف يحي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى عن أن البنك يخطط لشراء 1000 ماكينة صراف آلى جديدة ودخولها الخدمة خلال عام، ليرتفع عدد الماكينات من 3500 ماكينة حاليا إلى 4500 ماكينة .





وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج مساء dmc أن البنك لم يرفع سعر الستعلام والسحب من الماكينات لعملاء البنوك الأخرى وهو 5 جنيهات للسحب وجنيهان للاستعلام عكس عدد من البنوك الأخرى التى رفعت أسعار السحب والاستعلام .