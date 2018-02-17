البنك الأهلى يحذر من صفحات منسوبة له على مواقع التواصل

سهير محمد حذر البنك الأهلى المصرى من انتشار بعض الصفحات غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى التى تعلن عن وظائف بالبنك. وأوضح البنك فى بيان له على صفحته على الفيس بوك أنه تلاحظ فى الآونة الاخيرة أنه يتم التنويه من قبل بعض الاشخاص والصفحات غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن توافر وظائف ب

سهير محمد

حذر البنك الأهلى المصرى من انتشار بعض الصفحات غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى التى تعلن عن وظائف بالبنك.

وأوضح البنك فى بيان له على صفحته على الفيس بوك أنه تلاحظ فى الآونة الاخيرة أنه يتم التنويه من قبل بعض الاشخاص والصفحات غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن توافر وظائف بالبنك الأهلي المصري وأن التقديم يكون من خلال إرسال السيرة الذاتية للمتقدم إلى عناوين بريد الكتروني مختلفة غير مكلفة باستقبال طلبات توظيف، لذا وجب علينا التنويه بعدم الاعتداد الا بما يتم نشره عبر صفحات التواصل الرسمية الخاصة بالبنك الأهلي المصري أو ما يتم الإعلان عنه عبر الموقع الإلكتروني للبنك على شبكة الإنترنت.

كما أكد أن وسيلة التقدم للوظائف المتاحة لدى مصرفنا هي فقط من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالى:

https://www.nbe.com.eg/hrrec/