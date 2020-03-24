البنك الأهلي يجمع 7.2 مليار جنيه من شهادة 15% خلال أول يومين

جمع البنك الاهلى المصرى ، أكبر بنك حكومى، خلال أول يومين فقط حصيلة قدرها 7.2 مليار جنيه من الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت 15 % التى طرحها الأحد الماضى.

85% من المعاملات تمت إلكترونياً

وقال يحيى ابو الفتوح ، نائب رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إن 85% من المعاملات على الشهادة تم من خلال القنوات الإلكترونية ، او مركز الاتصال الخاص بالبنك، مؤكدا أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على الشهادة الجديدة.

كان الأهلى قد أعلن امس ، عن جمع البنك 4.5 مليار جنيه خلال اليوم الأول ” الأحد الماضى” من الشهادة الإدخارية ذات العائد الثابت.

الشهادة لمدة عام ويصرف العائد شهرياً

وطرح اكبر مصرف حكومى فى مصر، أول امس شهادة ادخار جديدة ذات عائد 15% ولمدة سنة يصرف العائد شهريا، وتعد تلك الشهادات أعلى فائدة فى مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة.

واكد البنك الاهلي فى بيان ، انه في حاله توجه العملاء لشراء الشهادة البلاتينيه الجديدة بسعر العائد 15% سنويا من مقار فروعه المختلفه فان نسبه العملاء المتواجدين بمقر الفرع لن تتجاوز ٥٠٪؜ من سعه المقاعد بكل فرع.

إتاحة الشهادة عبر الانترنت البنكى

وقال البنك أنه تم اتاحه شراء الشهاده من خلال الانترنت البنكي والموبايل بانكنج ومركز الاتصال الخاص بالبنك ١٩٦٢٣ بالاضافة الي امكانيه قيام العميل باصدار تعليماته هاتفيا لمسئول الحساب بالفرع لشراء الشهاده وهو بمنزله.

وهي الاجراءات الوقائيه التي يتخذها البنك حرصا علي سلامه الساده العملاء وكذا حفاظا علي صحه العاملين بالبنك وتماشيا مع توجه الدوله نحو تقليل الزحام والتكدس بمختلف الاماكن منعا لانتشار العدوي والفيروسات وحفاظا علي الصحه العامه لكافه المواطنين فى مصر.