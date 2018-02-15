البنك الأهلى يتوقف عن بيع شهادات الـ20% ويطرح أخرى جديدة

محمد سالم وسيد بدر أعلن البنك الأهلى المصرى توقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 20% ذات المدة 18 شهرًا، اعتبارًا من نهاية عمل اليوم الخميس 15 فبراير 2018، والتى بلغ رصيدها حوالي 400 مليار جنيه مصرى.ويستمر العملاء أصحاب هذه الشهادة في التمتع بها حتى تاريخ است

محمد سالم وسيد بدر





أعلن البنك الأهلى المصرى توقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 20% ذات المدة 18 شهرًا، اعتبارًا من نهاية عمل اليوم الخميس 15 فبراير 2018، والتى بلغ رصيدها حوالي 400 مليار جنيه مصرى.

ويستمر العملاء أصحاب هذه الشهادة في التمتع بها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم واستحقاق كل شهادة ليتم إضافة قيمة الشهادة إلى حساباتهم طرف البنك عند الاستحقاق للتقدم للبنك بتعليماتهم بخصوصها في حينه.

كما أعلن البنك تخفيض سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة من الشهادة البلاتينية ذات مدة “الثلاث سنوات” لتصبح بعائد سنوى 15% بدلًا من 16% اعتبارًا من صباح الأحد 18 فبراير 2018.

ويتم تجديد شهادات العملاء ذات المدة 3 سنوات على ذات المنتج وفقًا لسعر العائد المطبق على الشهادات عند التجديد.

كما أعلن البنك طرح شهادة جديدة مدتها عام واحد (12 شهرًا فقط) بدورية عائد ربع سنوية، وبعائد سنوى قدره 17% متاحة للعملاء للادخار فيها اعتبارًا من الأحد 18 فبراير 2018.

ويتم تباعًا مراجعة أسعار باقي الأوعية الادخارية بالجنيه المصرى خلال الأيام المقبلة بما يتوافق مع قرارات لجنة السياسة النقدية التى انعقدت بتاريخ 15 فبراير 2018 والمتغيرات السوقية.