البنك الأهلى يتوقع 10 مليارات جنيه صافى أرباح

■ أبو الفتوح: حقوق الملكية تسجل 100 مليار واحتجاز الأرباح لدعم التوسعات ومتطلبات «IFRS9»
محمد سالم
توقع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إغلاق العام المالى الجارى (2017 – 2018) على صافى أرباح 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى تحقيق نحو 7 مليارات منها فى النصف الأول من العام (ديسمبر الماضى) مقابل 3 مليارات للنصف الثانى.
وتنخفض الأرباح المتوقعة لأكبر مصرف حكومى فى السوق المحلية بنحو %25 عن العام المالى السابق (2016 – 2017) والذى سجل خلاله صافى عائد 13.4 مليار جنيه، وأرجع أبوالفتوح هذا التراجع إلى تحمل مصرفه تكلفة مرتفعة جراء طرح شهادات بعائد %20 بالتزامن مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 جذبت أموالا بأكثر من 400 مليار جنيه.
وساهمت تلك الشهادات فى ارتفاع متوسط تكلفة الأموال بالبنوك العامة (الأهلى ومصر والقاهرة) بين 0.8 و%1 خلال الفترة الماضية، وتوقفت البنوك عن طرحها فى فبراير الماضى، عقب تقليص عائد «الكوريدور» لدى البنك المركزى.
المحاسبة الجديدة، والتى يتصدرها «IFRS9» الذى يفرض تكوين احتياطى بنسبة %1 من إجمالى الأصول غير المرجحة بأوزان مخاطر الائتمان، مشيرا إلى امتلاك البنك قاعدة حقوق ملكية تصل إلى 100 مليار جنيه حاليا.
ويسعى «الأهلى» إلى تدشين خطة توسعات فى المنطقة العربية يتصدرها التواجد عبر فرع فى السوق السعودية.
على مستوى مؤشرات البنك الأخرى، قال «أبو الفتوح» إن حجم محفظة القروض ارتفعت إلى نحو 450 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، مقابل 410 مليارات بنهاية العام المالى السابق بمعدل نمو %10 تقريبا، بينما يستهدف البنك معدلات بين 15 و%20 فى العام المالى المقبل 2018 – 2019.
وتتوزع المحفظة بواقع 46 مليار جنيه لقطاع التجزئة المصرفية و41 مليارا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و363 مليارا للشركات الكبرى.
وأشار إلى وصول الودائع بالبنك لما يقرب من تريليون جنيه، فيما بلغ معدل تشغيل القروض للودائع %45 مؤكدا سعى مصرفه إلى تعزيز تلك النسبة، من خلال التوسع فى تمويل كل قطاعات الاقتصاد والمشروعات القومية المختلفة.
وقال إن محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك بلغت 7.8 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، ويستهدف خفضها بنحو 5 مليارات العام المقبل.