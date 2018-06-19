البنك الأهلى يتوقع 10 مليارات جنيه صافى أرباح

■ أبو الفتوح: حقوق الملكية تسجل 100 مليار واحتجاز الأرباح لدعم التوسعات ومتطلبات «IFRS9» محمد سالم توقع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إغلاق العام المالى الجارى (2017 - 2018) على صافى أرباح 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى تحقيق نحو 7 مليارات منها فى النصف الأول من العا

■ أبو الفتوح: حقوق الملكية تسجل 100 مليار واحتجاز الأرباح لدعم التوسعات ومتطلبات «IFRS9»

محمد سالم

توقع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إغلاق العام المالى الجارى (2017 – 2018) على صافى أرباح 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى تحقيق نحو 7 مليارات منها فى النصف الأول من العام (ديسمبر الماضى) مقابل 3 مليارات للنصف الثانى.

وتنخفض الأرباح المتوقعة لأكبر مصرف حكومى فى السوق المحلية بنحو %25 عن العام المالى السابق (2016 – 2017) والذى سجل خلاله صافى عائد 13.4 مليار جنيه، وأرجع أبوالفتوح هذا التراجع إلى تحمل مصرفه تكلفة مرتفعة جراء طرح شهادات بعائد %20 بالتزامن مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 جذبت أموالا بأكثر من 400 مليار جنيه.

وساهمت تلك الشهادات فى ارتفاع متوسط تكلفة الأموال بالبنوك العامة (الأهلى ومصر والقاهرة) بين 0.8 و%1 خلال الفترة الماضية، وتوقفت البنوك عن طرحها فى فبراير الماضى، عقب تقليص عائد «الكوريدور» لدى البنك المركزى.

