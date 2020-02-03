البنك الأهلى ومصر للحياة يطلقان رسميا منتج «معاش لبكره»

يصرف على دفعة واحدة أو من خلال معاش شهرى لمدة 10 سنوات

يبدأ البنك الأهلى المصرى فى بيع وتوزيع وثيقة «معاش لبكره» عبر 14 فرعاً على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة.

و»معاش لبكره» منتج تأمين بنكى خاص يقدم للعملاء العديد من برامج التأمين على الحياة.

وكشف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، أنه سوف يتم تسويق الوثيقة من خلال 50 فرعا للبنك بنهاية يونيو المقبل.

وأضاف أن البرنامج يشمل العملاء من سن 18 وحتى 59 عاماً بحد أدنى 5 أعوام للسداد، وبموجبه يتم الصرف حسب رغبة العميل، بحيث يكون مبلغ التقاعد على دفعة واحدة أو من خلال معاش شهرى ثابت يصرف لمدة 10 أعوام حال بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق، أو فى حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي.

من جهته أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصري، أن تحالف التأمين المصرفى مع شركة مصر لتأمينات الحياة يأتى فى إطار الشمول المالى، مضيفا أن وثيقة «معاش لبكره» ضمن منتجات (حساب توفير المستقبل) ودون مصاريف سنوية، وفى حالة وفاة العميل يحصل الورثة على المبلغ وتعويض مساو له.

وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن البرامج التأمينية التى يتيحها التعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة يتم اختيارها طبقاً لكثافة العملاء فى الفروع، مع مراعاة تمثيلها جميع الأقاليم وفقاً لمراحل وخطط محددة، بحيث تتضمن برامج مصممة لمساعدة العملاء على وضع خططهم المستقبلية بإجراءات ميسرة لسداد المبالغ المستحقة بأساليب مختلفة، كما تتيح مرونة فى تقديم الخدمة طبقاً لاختيارات العميل، مع منحه حرية اختيار تاريخ صرف مبلغ التقاعد، ومدة البرنامج التأميني.

الشاذلى جمعة وسيد بدر