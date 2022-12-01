«البنك الأهلى» و«مصر الخير» يطلقان قافلة طبية لخدمة «القادرين باختلاف» في الإسماعيلية (صور)

أطلق البنك الأهلي ومؤسسة مصر الخير ، قافلة طبية ،اليوم الخميس، بمدينة الاسماعيلية ، لخدمة ما يقرب من 500 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدن القناة الثلاث.

وتستمر القافلة الطبية في تقديم خدماتها على مدى يومين المصري برعاية محافظ الإسماعيلية وحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من الفاعليات

وجاء ذلك في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البنك الأهلي المصري مع مؤسسة مصر الخير كذراع تنفيذي واستمراراً لدورهم وجهودهم في خدمة القادرون باختلاف وتوفير كافة سبل الرعاية والاهتمام بهم

ومن جانبها أكدت الأستاذة نيرمين شهاب الدين رئيس قطاع التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري أن البنك الاهلي دائما سباق في خدمة أهل مصر و بالأخص القادرون بإختلاف .

وأضافت أنه من خلال شراكتنا مع مؤسسة مصر الخير تم تنفيذ ١٤ قافلة طبية في جميع التخصصات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف محافظات الجمهورية

وأعربت المهندسة أمل مبدى ،المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير ، عن سعادتها البالغة بإستمرار التعاون الوثيق مع البنك الأهلي المصري “الشريك الاستراتيجي” للمؤسسة في العديد من المجالات، مؤكدة أن تلك الشراكة تسير في طريق طويل من التعاون لتحقيق النفع والخير وحياة أفضل لكافة المستحقين.

وقالت “مبدى” ، إن إطلاق القافلة الطبية لخدمة القادرون بإختلاف بمحافظات القناة يأتي إنطلاقاً من حرص البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير على الإهتمام وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم إيماناً بضرورة تذليل كافة العقبات أمامهم في ظل الجمهورية الجديدة التى أسسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.

و قالت الدكتورة عفاف الجوهري ،رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير : أن القافلة الطبية للقادرون بإختلاف بتمويل البنك الأهلي المصرى وبتنفيذ كامل من مؤسسة مصر الخير بمحافظات القناة شملت تقديم خدمات طبية والكشف الطبي (باطنة – عظام – قلب – أنف وأذن – جلدية – مسالك – جراحة – مخ وأعصاب ونفسية – رمد – سمعات طبية -أطراف صناعية – كراسي متحركة ) وتضم مجموعة من الأطباء والفنيين المدربين على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات ذوي القدرات الخاصة .

وأوضحت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير : أن القافلة الطبية مستمرة على مدار يومي ١و٢ ديسمبر الجاري وشملت أيضاً تنفيذ فقرات ترفيهية كالرسم والتلوين وعرائس متحركة وحكايات أطفال.