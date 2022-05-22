البنك الأهلى: %70.3 من التمويلات المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مبادرة «المركزى»

قال طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مبادرة البنك المركزى تستحوذ على نحو %70.3 من إجمالى محفظة التمويل المباشر، والبالغة 118 مليار جنيه بنهاية أبريل 2022.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن قيمة التمويلات المباشرة التى منحها البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مبادرة البنك المركزى بلغت 83 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى.

وأشار إلى أن إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء تمويلات مباشرة أو غير مباشرة داخل وخارج مبادرة البنك المركزى بلغت 130 مليار جنيه، استفاد منها نحو 124 ألف عميل.

وكان “حسن” قال فى تصريحات سابقة لـ”المال” إن الأنشطة الإنتاجية تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بنسبة تصل إلى %63 تضم النشاط الصناعى بنحو %39 والنشاط الزراعى بنحو %24.

ويستحوذ البنك الأهلى المصرى على أكثر من %25 من إجمالى تمويلات القطاع المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية عام 2021 وفقًا لتصريحات صحفية سابقة لرئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربى.

وأطلق البنك المركزى فى 2016 مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إلزام المصارف بتخصيص %20 من محفظتها الائتمانية لصالح هذه المشروعات، قبل أن يرفعها إلى %25 العام الماضى على أن يخصص %10 لصالح المشروعات الصغيرة . وألزم البنك المركزى المصارف العاملة فى السوق المحلية بتحقيق %25 من محفظتها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية ديسمبر من العام الحالى