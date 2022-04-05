قال طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن القطاع الزراعى يستحوذ على نحو %24 من تمويلات البنك لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف حسن، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن حجم محفظة التمويل المباشر لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى ارتفع بنهاية مارس الماضى، لتسجل 115 مليار جنيه مقابل 110 مليارات بنهاية فبراير.

وأعلن البنك المركزى المصرى مؤخرا أن حجم الزيادة فى محفظة تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال آخر 5 سنوات بلغ أكثر من 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة نسبتها %250 مقارنة مع ديسمبر 2015.

وأضاف «المركزى» أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حققت نموا بنسبة %23 خلال عامى 2020 و2021 بالرغم من جائحة كورونا.

وكان شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى للشمول المالى، قد قال فى تصريحات صحفية إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تستحوذ على %98 من نشاط القطاع الخاص، كما تسهم بنحو %43 من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.

يذكر أن البنك المركزى المصرى ألزم البنوك فى 2015 بتوجيه %20 من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل أن يرفعها إلى %25 فى 2020، منها %10 للمشروعات الصغيرة.