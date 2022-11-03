البنك الأهلى السعودي يخسر 7 مليارات دولار من قيمته السوقية بسبب «كريدي سويس»

خسر البنك الأهلي السعودي نحو سبعة مليارات دولار من قيمته السوقية منذ أن قال إنه سيستحوذ على حصة في مجموعة “كريدي سويس” ، في إشارة إلى رفض مساهميه الصفقة، بحسب وكالة بلومبرج.

ومن المقرر أن يصبح البنك -المملوك بنسبة 37% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي- أحد أكبر المستثمرين في البنك السويسري في أول عملية استحواذ دولية كبرى له، إذ يتأهب لامتلاك حصة 9.9% في حال شارك بالاكتتاب في إصدار حقوق أسهم “كريدي سويس”، بعد موافقته على شراء أسهم بنحو 1.17 مليار فرنك سويسري (1.16 مليار دولار).

خسائر البنك الأهلى السعودي

و يخطط “كريدي سويس” لجمع 4 مليارات فرنك من خلال إصدار حقوق أسهم وبيعها للمستثمرين، بما في ذلك البنك الأهلي السعودي.

ويعمل على الإصلاح بشكل عاجل لاستعادة المصداقية بعد سلسلة من الخسائر الكبيرة والفوضى الإدارية التي حطمت مكانته باعتباره واحدا من أكثر المقرضين شهرة في أوروبا.

و كتب راهول باجاج المحلل لدى “سيتي جروب”، في مذكرة الأسبوع الماضي التي خفض فيها توصيته تجاه البنك الأهلي السعودي إلى “محايد”: “إن القول بحدوث أي تآزر من هذه الصفقة أسهل من فعله.. لا نتوقع أن يقود المستثمرون أي اتجاه صعودي كبير للبنك الأهلي السعودي على المدى القريب جراء هذه الصفقة”.

ومع تنامي الانكشاف الدولي للبنك الأهلي السعودي، قال “باجاج” إنّ المستثمرين قد يشككون في علاوة تقييمه مقارنة مع أقرانه، التي تعتبر مبررة حتى الآن بسبب تعرضه لمبادرات الحكومة السعودية لتنويع الاقتصاد.

على صعيد آخر، ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”، نقلاً عن أشخاص مجهولين على دراية بالمحادثات، أن جهاز قطر للاستثمار يخطط لزيادة حصته في “كريدي سويس”.

وقالت إن جهاز قطر للاستثمار سينضم إلى البنك الأهلي السعودي في الاكتتاب المزمع لأسهم “كريدي سويس”، وقد ينتج عن هذه الصفقة امتلاك مستثمري الشرق الأوسط ما يصل إلى ربع أسهم “كريدي سويس”.

أما إدموند كريستو، المحلل في “بلومبرج إنتليجنس”، فقال إن شراء حصة في “كريدي سويس” لا يتعلق فقط بالعوائد.

وكتب في مذكرة اليوم الخميس: “قد يسمح هذا الارتباط للبنك الأهلي السعودي بتطوير قدرات منتجاته في مجالات مثل الخدمات المصرفية الخاصة والاستثمارية”.

وخلال مقابلة مع تليفزيون “بلومبرج” في وقت سابق هذا الأسبوع، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، عمار الخضيري، إن البنك “متفائل” بالقيادة الجديدة لبنك “كريدي سويس” وعزمه على تنفيذ خطة التحول، لكن زيادة حصة الأسهم في الوقت الحالي “غير واردة”.