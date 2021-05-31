استثمار

البنك الأهلى: الحفاظ على البيئة ومواردها جزء رئيسى من استراتيجيتنا

وتوقيع بروتوكول لدعم السياحة البيئية
عصام عميرة 4:06 م, الأثنين, 31 مايو 21 4:06 م, الأثنين, 31 مايو 21

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أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى أن الحفاظ على البيئة ومواردها هو هدف من أهداف التنمية المستدامة، وحق للأجيال الحالية والقادمة، وهو جزء رئيسى من إستراتيجية البنك الأهلى.

وأشار إلى أن البنك الأهلى يتحمل هذه المسئولية بالتعاون مع الأطراف الفاعلة لإرساء قواعد العمل المشترك لتفعيل مفهوم المسئولية الاجتماعية والبيئية للبنك، من أجل حماية ثروات مصر الطبيعية وتنوعها البيولوجى.

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وشهدت الدكتورة ياسيمن فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بـين جهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المصرى لدعم حملة ايكو ايجيبت للسياحة البيئية بحضور قيادات الوزارة والبنك المعنية.  

وأضاف عكاشة، أن التعاون مع وزارة البيئة ممتد منذ التسعينيات فى مجالات مختلفة ، ونظراً للحركة التنموية التى تشهدها مصر منذ حوالى 7 سنوات والتوجه نحو الاهتمام بالبيئة والصناعة والسياحة فسوف يستمر التعاون فى مجالات عديدة مختلفة لتحقيق الأهداف القومية.

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وتابع أن البنك الاهلي دائمًا شريك لدعم برامج التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة، ومنها مشروع التحكم في مشروع التلوث الصناعي.

وتقدم عكاشة بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على مجهوداتها الكبيرة لخدمة العمل البيئى فى مصر، وللسادة العاملين بالبنك لمجهوداتهم الكبيرة التى ولدت أرباحاً ساهمت فى دعم البنك لمثل هذه البرامج والأنشطة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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