اقتصاد وأسواق

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يجتمع لبحث سبل زيادة رأسماله‎

جاء ذلك خلال لقاء للوزير مع بنديكت أوكى أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
منى عبدالباري 1:19 م, الخميس, 6 مايو 21 1:19 م, الخميس, 6 مايو 21

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، رئيس الجمعية العامة لـ البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ، إنه تم الاتفاق على عقد البنك اجتماعًا خلال شهر مايو الحالى لبحث سبل زيادة رأس ماله.

جاء ذلك خلال لقاء للوزير مع بنديكت أوكى أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وشهد اللقاء استعراض الأداء المالى للبنك فى عام 2020، وخطة عام 2021، وترتيبات عقد الجمعية العمومية المقبلة، وتم الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى خلال شهر مايو الحالى لبحث سبل زيادة رأس مال البنك.

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ومن جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ، خلال اللقاء، أنشطة البنك المختلفة ومن أهمها: السعى لتقديم تسهيلات للدول الأفريقية للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع كبار الموردين لتوفير الجرعات بأسعار مناسبة؛ من أجل تحصين أكبر نسبة ممكنة من أبناء القارة الأفريقية.

إضافة إلى جهود دفع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ومن أبرزها: إطلاق مشروع تسوية المدفوعات بالعملات المحلية، فضلاً على بحث سبل تنفيذ قرار مجموعة وزراء المالية الأفارقة «F15» بشأن زيادة رأس مال البنك لإتاحة المزيد من الموارد لتمكينه من القيام بمهامه لخدمة القارة الأفريقية.

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حضر اللقاء شيرين الشرقاوى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومحمد إبراهيم عضو المكتب الفنى لنائب وزير المالية للخزانة العامة.

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بقلم منى عبدالباري

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