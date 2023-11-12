البنك الأفريقي للاستيراد: رفع حدود التسهيلات الممنوحة لـ«السويدي إلكتريك» إلى 300 مليون دولار

رفع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير حدود تسهيلاته الممنوحة لمجموعة السويدي إلكتريك إلى 300 مليون دولار بغرض إصدار ضمانات مقاولات ومتطلبات رأس مال أخرى للمجموعة، بغرض تنفيذ مشروعاتها في القارة الأفريقية.

قال البنك -في بيان صحفي اليوم- إنه عمل مع شركة السويدي لتنفيذ العديد من المشروعات في القارة السمراء بمجالات حلول الطاقة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أنها تعد إحدى رواد شركاء التجارة البينية في أفريقيا.

ولفت إلى أنه ساعد المجموعة في الفوز وتنفيذ عقود في أكثر من 9 دول أفريقية من بينها توجو و إثيوبيا وجنوب السودان.

وتم توقيع الاتفاق بين الجانبين في إطار فعاليات المعرض الثالث للتجارة البينية الإفريقية الذي ينظمه البنك حاليا في مصر في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الحالى.