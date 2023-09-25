البنك الآسيوي: مصر تتمتع بالتخطيط والتنفيذ الجيد للمشروعات‎

أكد رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين ليتشون، خلال كلمته باجتماعات البنك بشرم الشيخ، اليوم، التى أن مشروعات البنية التحتية في مصر تتمتع بالتخطيط والتنفيذ الجيد المدعوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نجح في تغيير وجه الحياة على أرض مصر.

وأشار إلى أن الدولة المصرية عكفت، خلال السنوات الماضية، على تطوير وتهيئة بنية تحتية ذكية وخضراء لجذب تدفقات استثمارية جديدة من كل مكان في العالم بالمجالات التنموية الواعدة، مثل: النقل، والطاقة، والمياه،

لافتًا إلى أن التأثير الإنمائي للاستثمارات المصرية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها واضح جدًّا، ومصر الآن تجني ثمار الكفاءة والتنمية والتطوير.

وقال إن إصدار بنك التنمية متعدد الأطراف أول سندات للتكيف مع المناخ في آسيا، يمثل علامة فارقة مهمة في تمويل التكيف مع التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم أجمع،

لافتًا إلى أنه تم الانتهاء مبكرًا من برنامج التمويل الخاص بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023، فضلًا عن إصدار سندات بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات، بإجمالي اكتتاب وصل 4.6 مليار دولار؛ لدعم عملية البناء والتنمية والاستثمار في البينة التحتية.