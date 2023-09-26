البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يضم 3 أعضاء جدد

وافق مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اليوم على طلب التحاق 3 دول أعضاء جدد، تشمل السلفادور وجزر سليمان وتنزانيا ليصل عدد الأعضاء إلى 109 وذلك خلال الاجتماع السنوي الثامن للبنك في مدينة شرم الشيخ .



ورحب مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقرار انضمام الأعضاء الثلاثة خلال الاجتماع السنوي الثامن للبنك في مدينة شرم الشيخ .



واستضافت مدينة شرم الشيخ خلال يومي 25 و 26 من شهر سبتمبر الجاري اجتماعات مجلس محافظي البنك في نسخته الثامنة بحضور محلي، ودولي قوي، و شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر.