البنداري : 45 مليون جنيه تكلفة تطوير فندق كليوباترا

دعاء محمود ومحمود محسن قال شريف البنداري، رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، إن الشركة قامت بتمويل المرحلة الأولى لتطوير فندق كليوباترا، والبالغة نحو 45 مليون جنيه؛ لإنهاء أعمال البنية التحتية للفندق، منها المياه والكهرباء والتكييفات وأنظمة الإنذار والحريق. وأضا

دعاء محمود ومحمود محسن





قال شريف البنداري، رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، إن الشركة قامت بتمويل المرحلة الأولى لتطوير فندق كليوباترا، والبالغة نحو 45 مليون جنيه؛ لإنهاء أعمال البنية التحتية للفندق، منها المياه والكهرباء والتكييفات وأنظمة الإنذار والحريق.

وأضاف البنداري أن افتتاح فندق كليوباترا تم بالشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حيث تم الاتفاق على توزيع الأرباح مناصفة بين الطرفين، منوهًا بأن الدولة مهتمة بالقطاع السياحي، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تلبية لاحتياجاته ومتطلباته من قِبل المسئولين.

وأكد أهمية الاهتمام بالفنادق ذات مستوى “الثلاث نجوم” ومستوى “الأربع نجوم”؛ لأن جمهور تلك الفنادق كبير.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليًّا بمناسبة افتتاح فندق كليوباترا بعد الانتهاء من تطويره، بحضور رانيا المشاط وزيرة السياحة، وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، وميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وشريف البنداري رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، وفؤاد نعيم رئيس شركة أراكان.