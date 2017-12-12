البنج يكفى السوق المصرية حتى نهاية 2019

بحسب مسؤولة بشركة أدوية قابضة



دعاء حسني وأحمد صبرى



قالت الدكتوة عبلة يوسف رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإدوية التابعة للقابضة للأدوية إن وزارة الصحة ترفض السماح ببيع مستحضر البنج التى تنتجه الشركة إلى الأطباء مباشرة ولكن إلى الصيدليات فقط لتصريف الكميات الكبيرة قبل انتهاء الصلاحية .



وأشارت فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن هناك كميات تقدر بـ40مليون جنيه فى مخازن الشركة وفى حال عدم الموافقة للشركة على البيع المباشر للأطباء ستخسر الشركة كميات بـ35مليون جنيه.



وأكدت أن الرصيد الذى تملكه الشركة يكفي السوق المصرية حتى نهاية 2019.



وأوضحت أن وزارة الصحة سمحت للشركات الأجنبية ببيع البنج الخاص بها الى الأطباء مباشرة فى حين رفضت اتخاذ نفس الإجراء مع شركة حكومية مطالبة الجهات المعنية بالتدخل لحل الأزمة.



