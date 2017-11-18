البنتاجون: 15 ألف حالة اغتصاب وتحرش لنساء الجيش الأمريكى

خالد بدر الدين كشف الجيش الأمريكى، فى نهاية الأسبوع الماضى للمرة الأولى، عن بيانات كل قاعدة عسكرية بمفردها، قدمت بلاغات عن الاعتداءات الجنسية التى تعرضت لها النساء، وتظهر عددًا أعلى من البلاغات بمنشآت عسكرية كبيرة، مثل محطة نورفولك البحرية في فرجينيا، ومراكز في الخارج مثل كوريا الجنوبية. وقال الجي

خالد بدر الدين

كشف الجيش الأمريكى، فى نهاية الأسبوع الماضى للمرة الأولى، عن بيانات كل قاعدة عسكرية بمفردها، قدمت بلاغات عن الاعتداءات الجنسية التى تعرضت لها النساء، وتظهر عددًا أعلى من البلاغات بمنشآت عسكرية كبيرة، مثل محطة نورفولك البحرية في فرجينيا، ومراكز في الخارج مثل كوريا الجنوبية.

وقال الجيش الأمريكى إنه يعتقد أن المسح النصف السنوي الذي لا يشير إلى أسماء، يقدم تقديرات أكثر دقة عن عدد الاعتداءات الجنسية الذى يتراوح من اللمس وحتى الاغتصاب، ووفقا للمسح الأخير تعرض 14900 من أفراد الخدمة لنوع من الاعتداء الجنسي في عام 2016، بانخفاض عن 20300 في عام 2014.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن 33 % من المجندات وأفراد الخدمة تعرضت للاعتداء الجنسي، خلال العام الماضى، ليصل إلى 6172 بلاغاً، بالمقارنة مع 6082 في عام 2015، وكانت هذه زيادة كبيرة مقارنة مع عام 2012، عندما قفز إلى 3604 حالة.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن البيانات الصادرة حديثًا تؤكد وجود 211 بلاغًا عن اعتداء جنسي من مجموعة قواعد أمريكية في كوريا الجنوبية، في حين أن هناك 270 بلاغاً من قاعدة نورفولك في العام المالي 2016، والذي بدأ في أكتوبر 2015 وانتهى في سبتمبر 2016، ما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن 291 حالة في نورفولك في عام 2015.

وشملت بلاغات الاعتداء الجنسي قواعد كبيرة أخرى في عام 2016 وهي 199 بلاغًا من قاعدة فورت هود بتكساس، و187 بلاغاً من قاعدة بحرية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا، و169 بلاغًا من قاعدة كامب ليجون بولاية نورث كارولاينا، و157 بلاغاً من قاعدة كامب بندليتون بولاية كاليفورنيا، و146 بلاغاً من قاعدة فورت براج بولاية نورث كارولاينا.