البنتاجون يرفع مستوى التأهب الأمني إلى ثاني أعلى درجة

قال مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية إن الوزارة قررت رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاجون ومنشآت الدفاع الأخرى بمنطقة العاصمة إلى ثاني أعلى مستوى.

وحسب مصادر لشبكة سي إن إن، يأتي القرار وسط مخاوف عامة بشأن عمليات التخريب التي ترافق الاضطرابات والاحتجاجات التي عمت البلاد تنديدا بمقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجل شرطة أبيض.

كذلك، رفعت القيادة الشمالية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في الولايات المتحدة بالكامل من مستوى التأهب الأمني.

وقال متحدث باسم القيادة الشمالية في بيان: “قمنا بزيادة مستوى التأهب في منشآت مختارة داخل منطقة العاصمة لضمان سلامة وأمن أفرادنا وأسرهم”.

ووفقا للجيش الأمريكي هناك درجات متفاوتة للتأهب الأمني يطلق عليها (شرط حماية القوة)، وقد تم الانتقال حاليا من شرط حماية القوة “برافو” إلى شرط “تشارلي”.

وعادة ما يطبق شرط حماية القوة “تشارلي” عند وقوع حادث أو تلقي معلومات استخبارية تشير إلى وجود شكل من أشكال العمل الإرهابي أو الاستهداف ضد الأفراد أو المرافق التابعة للجيش.

وبموجب هذه الدرجة من التأهب سيزيد عدد الأفراد المكلفين بتأمين المنشآت وكذلك سيتم تشديد عمليات فحص الهويات في مرافق الدفاع.