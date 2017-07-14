البنتاجون: مقتل الزعيم الجديد لتنظيم داعش في أفغانستان

قتلَ الجيش الأمريكي الزعيم الجديد لتنظيم داعش في أفغانستان خلال قصف مطلع الأسبوع الحالي في ولاية كونار، وهو ثالث زعيم للتنظيم يقتل منذ مطلع العام، حسبما أعلنت الجمعة وزارة الدفاع الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون دانا وايت في بيان إنّ «القوات الأميركيّة قتلت أبوسيد» زعيم تنظيم الدولة الإسلامية-خراسان (اسم الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان) خلال «ضربة استهدفت المقرّ العام للتنظيم» في الحادي عشر من يوليو.

وأضاف البيان أنّ «الغارة الجوّية أدّت أيضاً إلى مقتل عناصر آخرين من تنظيم الدولة الإسلامية-خراسان ما سيؤدي بشكل كبير إلى عرقلة تحقيق أهداف هذه المجموعة الإرهابية بتكثيف وجودها في افغانستان».

وقال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس «عندما نقتل زعيماً لواحدة من تلك المجموعات، يؤدّي ذلك إلى تراجعها».

وتابع «إنه نصر واضح لنا في ما يخص دفع (تلك المجموعات) إلى التراجع. إنه الاتجاه الصحيح».

وأبوسيد هو الامير الثالث لتنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان الذي تقتله القوات الاميركية أو الافغانية، بعد حفيظ السيد خان العام الماضي وعبدالحسيب في نهاية ابريل 2017.

وقتل عبدالحسيب خلال عمليّة مشتركة للقوات الأميركية والأفغانية في شرق أفغانستان، ما اعتبره البنتاغون وقتها «سيساعد في الوصول لهدفنا بتدميرهم في 2017».

وقال الجنرال جون نيكلسون قائد القوات الاميركية في افغانستان «سنستمر حتى نهلكهم. لا يوجد ملجأ آمن لتنظيم الدولة الاسلامية في أفعانستان».

وأشار مسؤولو البنتاغون إلى أنّ أعداد مقاتلي التنظيم الآن أقلّ من ألف مقاتل في أفغانستان.

والمقرّ الذي أقامَ فيه عبدالحسيب في ولاية نانغرهار لم يكُن بعيداً من الموقع الذي ألقى فيه الجيش الأميركي في 13 ابريل الفائت اكبر قنبلة غير نووية استخدمتها في مهمات قتالية واستهدفت وقتذاكَ مواقع تنظيم الدولة الاسلامية.

وأوقعت القنبلة بحسب حصيلة رسمية 96 قتيلاً بين مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية ولم تؤد إلى مقتل مدنيين وفقاً لوزارة الدفاع الافغانية، إلا أنّ القتال في المنطقة استمر دون توقف.