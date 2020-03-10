البنتاجون : مصابو «كورونا» من العسكريين الأمريكيين أكثر مما نعرف

عدد الجنود الأمريكيين الرسمي والأفراد المرتبطين بهم الذين أصيبوا بالفيروس التاجي يحتمل أن يكون أكبر

قال مسئول في البنتاجون إن عدد المصابين الفعلي بحالات فيروس كورونا بين العسكريين على الأرجح أكبر من إجمالي الحالات المعلنة.

واعترف البنتاجون، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الجنود الأمريكيين الرسمي والأفراد المرتبطين بهم الذين أصيبوا بالفيروس التاجي يحتمل أن يكون أكبر من العدد الإجمالي الفعلي، وأثبت اختبار جندي ثانٍ في الولايات المتحدة أنه مصاب بالفيروس.

وقال الجنرال بول فريدريش بسلاح الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي في البنتاجون: «أعتقد أنه من المرجح، بالنظر إلى ما نراه في جميع أنحاء العالم، ولدينا أناس في جميع أنحاء العالم، أن هناك المزيد».

وقال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة وليام بيرن في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإلغاء تدريب «ديفندر أوروبا -2020».

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة.

ومضى قائلا ”نحن على تواصل مع الجميع ومع كل الدول المعنية. مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية تعمل بجدية وفطنة شديدة، وسوق الأوراق المالية بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا“.

