البنتاجون: الإنفاق العسكري للصين تجاوز 180 مليار دولار في 2016

وكالات:ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في تقرير إلى الكونجرس صدر الثلاثاء أن الإنفاق العسكري للصين تجاوز 180 مليار دولار في 2016.ورجح التقرير السنوي للبنتاجون أن تبني الصين مزيدا من القواعد العسكرية في الخارج بعد الانتهاء من بناء قاعدة في جيبوتي. وذكر التقرير باكستان كموقع محتمل لقاعدة عسكرية صينية في المستقبل.

وجاء في التقرير «الصين ستسعى على الأرجح إلى إقامة قواعد عسكرية إضافية في بلدان تجمعها بها علاقة صداقة قديمة ومصالح استراتيجية مثل باكستان».

وقال التقرير إن إطلاق الصين العام الماضي لأول قمر صناعي تجريبي للاتصالات الكمية مثل «تقدما ملحوظا في أبحاث التشفير».



وأضاف «الشركة المطورة للقمر الصناعي أعلنت أن لديها ‘آفاقا هائلة’ في مجال الدفاع مما يقرب الصين من اتصالات أكثر أمنا».