البنا:500 ألف طن زيادة في صادرات الحاصلات البستانية خلال عام

محمد مجدي -الصاوي أحمد أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر نجحت في زيادة الصادرات البستانية من 4.3 مليون طن في الفترة من نوفمبر 2015 حتى نهاية نوفمبر 2016مقارنة بـ4.8 مليون في الفترة من نوفمبر 2016، حتى نوفمبر الماضي فقط وهي الزيادة التي تحققت خلال عام واحد. وأوضح ا



محمد مجدي -الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر نجحت في زيادة الصادرات البستانية من 4.3 مليون طن في الفترة من نوفمبر 2015 حتى نهاية نوفمبر 2016مقارنة بـ4.8 مليون في الفترة من نوفمبر 2016، حتى نوفمبر الماضي فقط وهي الزيادة التي تحققت خلال عام واحد.

وأوضح البنا أن نجاح وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة في الصين وفيتنام وكندا وجنوب أفريقيا أسهم في تحقيق هذة الزيادة الكبيرة.

جاء ذلك خلال فاعليات المنتدى الدولي للاستثمار الزراعي، المنعقد اليوم في القاهرة.

وشدد وزير الزراعة أن إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 تعتمد علي تنفيذ عدة مشروعات زراعية هي الـ 1.5 مليون فدان وبركة غليون للإنتاج السمكي و100 ألف صوبة والمليون رأس ماشية.

وأكد البنا أن مشروع الـ 1.5 مليون فدان يستهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بنسبة 20%.