البنا: 62.5 مليون دولار حجم صادرات زهور القطف الموسم الماضى

الصاوى أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، أن كمية صادرات مصر من زهور القطف ونباتات الزينة خلال الموسم الماضى بلغت 41 ألف طن بإجمالى 62.5 مليون دولار.ويزدهر موسم الزهور عادة خلال فصل الربيع الذى يمتد من نهاية مارس إلي نهاية يونيو من كل عام.وأوضح "البنا "خلال تصريحات صحفية -اليوم &nd

الصاوى أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، أن كمية صادرات مصر من زهور القطف ونباتات الزينة خلال الموسم الماضى بلغت 41 ألف طن بإجمالى 62.5 مليون دولار.

ويزدهر موسم الزهور عادة خلال فصل الربيع الذى يمتد من نهاية مارس إلي نهاية يونيو من كل عام.

وأوضح “البنا “خلال تصريحات صحفية -اليوم – خلال افتتاح معرض الزهور2018 فى حديقة الأورمان، أن الدول العربية تعد من أكبر الأسواق لنباتات الزينة المصرية، كذلك هناك طلب كبير للزهور المصرية فى عدد من البلدان الأوروبية.

وافتتح الدكتور عبدالمنعم البنا، يرافقه اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الاعمال، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، اليوم السبت معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، في نسخته الخامسة والثمانون، والذي تستمر فعالياته قرابة الشهر ونصف.

وأوضح البنا أن المعرض يضم نباتات وأشجارا مختلفة ونادرة، ونباتات ظل وزينة وزهور القطف والصبارات، فضلا عن مستلزمات الحدائق، لافتاً الى أنه لاول مرة هذا العام يتم عرض نباتات: أرز لبنان، نبات الكارى، أراليا فيليسيفوليا، أكزوكاريا، وأجاسس ألبا، فضلاً عن ما يزيد على 20 نبات غير موجود بالبيئة المصرية.