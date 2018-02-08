البنا : 500 ألف طن زيادة فى الصادرات الزراعية

قال عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك زيادة فى حجم الصادرات الزراعية العام الماضي، بمقدار 500 ألف طن لتصل إلى 4.8 مليون طن، مقارنة بـ 4.3مليون طن للعام السابق له.

وأشار – فى كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، إثناء افتتاح المرحلة الأولى من الصوب الزراعية بمطروح – إلى أن افتتاح هذا المشروع سيعمل على دعم الصادرات، موضحا أنه سيشمل ثلاجات لحفظ التقاوى ومراكز تصدير للخضر والابتكار .