البنا يوافق على نقل مزارع 13 شركة دواجن للظهير الصحراوى

تشمل «الإسماعيلية مصر والقاهرة وطيبة وقنا والسبيل»الاستثمارات المرتقبة بالقطاع تبدأ من 10 ملايين جنيه للمشروعكتب – محمد مجدى والصاوى أحمد:وافق وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، بصفة مبدئية، على نقل 13 مزرعة من كبرى الكيانات العاملة بقطاع الثروة الداجنة إلى منطقة الظهير ا

تشمل «الإسماعيلية مصر والقاهرة وطيبة وقنا والسبيل»

الاستثمارات المرتقبة بالقطاع تبدأ من 10 ملايين جنيه للمشروع

كتب – محمد مجدى والصاوى أحمد:

وافق وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، بصفة مبدئية، على نقل 13 مزرعة من كبرى الكيانات العاملة بقطاع الثروة الداجنة إلى منطقة الظهير الصحراوى، فى 7 محافظات، وذلك على مساحات إجمالية تصل إلى 350 ألف فدان.

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، فى تصريحات لـ«المال»، إن موافقة الوزير هى البداية الحقيقية لنقل استثمارات الثروة الداجنة خارج الحيز السكانى، مضيفة أن الموافقات صدرت لـ13 شركة، من ضمنها 5 من كبريات شركات القطاع الداجنى فى مصر على صعيد الإنتاج والاستثمارات، وهى «قنا، والقاهرة للدواجن، والسبيل، والإسماعيلية مصر، وطيبة».

وكشفت أن استثمارات المشروع الواحد لكل شركة من تلك الشركات يبدأ من 10 ملايين جنيه، ويصل إلى 12 مليار جنيه.

وأوضحت أن شركة قنا هى تكتل يضم 70 مربيا صغيرا للدواجن، ويستهدف تنفيذ مزارع أمهات، ومزارع تسمين، ومصانع علف، ومجزر، ومفرخ، باستثمارات تصل إلى 263 مليون جنيه.

وأوضحت أن المشروعات المرتقب أن تنفذها تلك الشركات بمنطقة الظهير الصحراوى، ستقام على مساحات تبدأ من 500 إلى 25 ألف فدان، مؤكدة أنه جار حالياً العمل على الانتهاء من تجهيز الأراضى، بالتعاون مع هيئة التعمير، والدكتور محمد عبدالتواب، نائب الوزير للاستصلاح.

ولفتت إلى أن الحكومة كانت تسعى منذ عام 2006 لنقل مزارع الدواجن إلى الظهير الصحراوى، ووضعت امتيازات، ومع ذلك لم يتقدم أحد، ولكن مع الخسائر الفادحة التى تكبدتها تلك الشركات جراء انتشار انفلونزا الطيور، والتى استغرقت وقتا للتعافى منها، وافقت على نقل مزارعها إلى الظهير الصحراوى.

كانت وزارة الزراعة قد أعلنت فى يوليو الماضى، عن تلقيها 14 طلبا للاستثمار فى مشروعات الإنتاج الداجنى بالمناطق الصحراوية، بطاقة تصل إلى 143 مليون طائر تسمين سنويا، إضافة إلى 7 ملايين طائر بياض، و8.4 مليون «كتكتوت أمهات تسمين» سنويا.

وكذلك 18 طلبا للاستثمار فى مشروعات متوسطة للإنتاج الداجنى، فى 14 محافظة لها ظهير صحراوى، تصل طاقتها الإنتاجية إلى 56 مليون طائر تسمين، و18.5 مليون طائر بياض، ومليونى طائر أمهات، على إجمالى مساحة 25 ألف فدان، منها 7 آلاف فدان تمثل عدد 20 موقع بمحافظة مطروح.