البنا يواصل خطة إعادة الهيكلة بالإصلاح الزراعى

ترأس الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمنتفعين، وبحث الطلبات الخاصة بتخصيص مساحات لإقامة مشروعات النفع العام.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وإنهاء جميع الموضوعات العالقة، والبت فيها في أسرع وقت ممكن، كذلك مواصلة خطة إعادة الهيكلة وتجديد الدماء، والاستعانة بالكوادر الشابة والاستفادة من طموحاتهم، بما يساهم أيضاً في التيسير على المتعاملين مع الهيئة، وضبط دولاب العمل.

وفي سياق متصل، قرر وزير الزراعة تكليف المهندس رمضان على رمضان جبر بالعمل، مديرا عاما لمديرية كفر الشيخ للإصلاح الزراعي، وفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1070 لسنة 2017، كما أصدر القرار الوزاري رقم 1071 لسنة 2017، بتكليف المهندس إيهاب فؤاد محمد حسن، بالعمل مديراً عاما للإدارة العامة للتدريب بالهيئة.

وأصدر “البنا” القرار الوزاري رقم 1083 لسنة 2017، بتكليف المهندس محمد إبراهيم محمد سيد أحمد، مدير عام مديرية كفر الشيخ للإصلاح الزراعي بالعمل مديرا عاما للإدارة العامة للتعاون بالهيئة، وذلك لحين شغل هذه الوظيفة طبقاُ لأحكام القانون.

وضمن خطة الإصلاح الداخلي والهيكلي بالإدارات داخل الهيئة، قرر الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكليف المهندس أيمن محمد فوزي صالح، للعمل مديراً لإدارة التنظيم والتوجيه بالإدارة المركزية للتعاون بالإصلاح الزراعي، والمهندس علاء تهامي مهران، للعمل مديراً لمنطقة أملاك الجيزة بديوان عام الهيئة.

