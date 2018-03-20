البنا يلتقي وزير التغير المناخي الإماراتي ورئيس هيئة الإنماء الزراعي

الصاوي أحمد:بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي منصب وزير التغير المناخي والبيئة الاماراتي، تكثيف التعاون بين الجانبين في مجالات تحقيق التنمية الزراعية، وخاصة في مجالات ادارة استخدامات مياه الري وموقف الصادرات الزراعية بين البلدين.جاء ذلك

الصاوي أحمد:

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي منصب وزير التغير المناخي والبيئة الاماراتي، تكثيف التعاون بين الجانبين في مجالات تحقيق التنمية الزراعية، وخاصة في مجالات ادارة استخدامات مياه الري وموقف الصادرات الزراعية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الذي عُقد على هامش اجتماعات المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والذي يعقد في العاصمة الاماراتية أبوظبي، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

وأشار البنا الى ان وزارة الزراعة في مصر نجحت في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية موفرة للمياه ومقاومة للأمراض، وتتأقلم من التغيرات المناخية المختلفة، وذلك لتعظيم استخدامات المياه، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياه.

وبحث الجانبان زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المختلفة بين مصر والامارات، حيث استعرض وزير الزراعة الاجراءات الحجرية والمعملية التي تم اتخاذها مؤخراً للحفاظ على سمعة مصر التصديرية، وفتح أسواق جديدة لها في الخارج.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء ان العلاقة بين مصر والامارات قوية وراسخة، ونموذجاً يُحتذى به، في عدد كبير من المجالات على رأسها القطاع الزراعي والمجالات المرتبطة به، لافتاً الى ان العلاقة التاريخية تربط بين البلدين تأتي على كافة المستويات الرسمية والشعبية.

وألتقي البنا على هامش المؤتمر أيضاً محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، لبحث تكثيف التعاون بين مصر والهيئة.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تعزيز سبل التعاون الزراعي بين الدول العربية الأعضاء، وتحسين مناخ الاستثمار فيها، بما يساهم في تحقيق التكامل بين الدول العربية وتحقيق تنمية زراعية مشتركة، من خلال انشاء شركات زراعية تعنى بالتجارة البينية العربية للسلع الغذائية وتقليل الفجوة الغذائية، خاصة وان الدول العربية تمتلك كافة المقومات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي لافتا الى انها ساهمت بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتعميق الصلات والروابط فيما بينها.

وأشار البنا الى ان القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية حريصة على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وخاصة في المجال الزراعي النباتي والحيواني والداجني والسمكي، وذلك في ظل المشروعات الزراعية القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تفتح الباب بشكل أوسع للاستثمار، كذلك ستساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وتحقيق الأمن الغذائي.

