البنا يكلف وكلاء الزراعة بالمرور اليومي على الحقول

الصاوي أحمدكلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية والمديريات الزراعية بالمحافظات، بتكثيف عمليات الارشاد والتوعية للمزارعين بالحقول استعداداً للموسم الشتوي الجديد.جاء ذلك خلال اجتماعه ومديري المديريات الزراعية بالمحافظات،

الصاوي أحمد

كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية والمديريات الزراعية بالمحافظات، بتكثيف عمليات الارشاد والتوعية للمزارعين بالحقول استعداداً للموسم الشتوي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماعه ومديري المديريات الزراعية بالمحافظات، ورؤساء الإدارات المركزية بقطاع الخدمات، بحضور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ورئيس قطاع الارشاد الزراعي، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وشدد البنا على أن يتم التنسيق بين مديريات الزراعة والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة للموسم الشتوي، لاختيار الحقول الإرشادية، فضلاً عن التوعية بأهمية الزراعات التجمعية، بما يساهم في زيادة إنتاجية المحصول، وتوفير المياه المستخدمة في الري.

وأكد البنا ضرورة التواصل المستمر والمباشر مع المزارعين بشكل دائم، للوقوف على المشاكل التي تواجههم، والعمل على حلها على الفور، وتذليل العقبات أمامهم، والتأكد من توافر كل مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم.

واطمأن وزير الزراعة على وصول كل احتياجات المحافظات من تقاوي المحاصيل الشتوية لكل مديريات الزراعة بالمحافظات والتي تلبي احتياجات المزارعين بها، مشدداً على ضمان وصولها لهم.

وأكد ضرورة متابعة عمليات صرف الأسمدة من الجمعيات للمزارعين وفقاً للمقررات السمادية، وضبط أي عمليات للتلاعب، أو مخالفات تحول دون وصول الدعم للفلاح.

وشدد البنا على مواصلة حملات رصد ومتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها، والمرور اليومي على الحقول والأراضي، من خلال مهندسي حماية الأراضي، ومشرفي الأحواض.

وأكد وزير الزراعة على أهمية منظومة تقاوي القمح الجديدة، والخاصة بإلغاء درجة المسجل من نظام التقاوي، لحصول المزارع على تقاوي معتمدة ذات نقاوة عالية، بعد درجة الأساس مباشرة، والتي سيتم تطبيقها هذا الموسم على مساحة نصف مليون فدان، لافتاً الى أن ذلك سيساهم في زيادة الإنتاجية.