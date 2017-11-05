البنا يكلف مدير الإصلاح الزراعي بحصر الأراضي غير المستغلة

الصاوي أحمدكلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بحصر الأراضي غير المستغلة وذات الميزة النسبية، وعرض فرص وإمكانيات الاستثمار المتاحة في تلك المناطق بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للمساهمة في تحقيق التنمية



الصاوي أحمد

كلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بحصر الأراضي غير المستغلة وذات الميزة النسبية، وعرض فرص وإمكانيات الاستثمار المتاحة في تلك المناطق بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للمساهمة في تحقيق التنمية وزيادة موارد الدولة.

وقال البنا إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء بالعمل على حسن إدارة واستغلال الأراضي المستردة بعد إزالة التعديات في مجال الاستثمار، لافتا إلى أن ذلك أيضا يتمشى مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وخاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

من جهته، قال الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن هناك عددًا من الطلبات التي تقدم بها بعض المستثمرين، ويجرى بحثها والتنسيق مع الجهات المعنية بوزارتي الزراعة والاستثمار بشأنها.