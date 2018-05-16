البنا يكلف الطب البيطرى بتكثيف حملات تحصين الماشية

الوزير: الدور الرئيسى للبيطرى توفير البروتين الحيوانى بشكل آمن الصاوى أحمدكلف الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة، بالتواصل المستمر والدائم مع المربين بمختلف القرى، للتعرف على المشاكل التى تواجههم و

الوزير: الدور الرئيسى للبيطرى توفير البروتين الحيوانى بشكل آمن

الصاوى أحمد

كلف الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة، بالتواصل المستمر والدائم مع المربين بمختلف القرى، للتعرف على المشاكل التى تواجههم وحلها على الفور، فضلاً عن حملات التحصين للماشية بما يساهم فى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وشدد البنا خلال اجتماعه مع مديرى مديريات الطب البيطرى، على تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة والتفتيش على المجازر، والتنسيق بين المديريات والجهات الأمنية بالمحافظات لتأمين أعمالها، كذلك التنسيق المستمر مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الأدمى للحد من الذبح خارج المجازر.

وقال الوزير إن الدور الرئيسى للطبيب البيطرى يكمن فى توفير البروتين الحيوانى بشكل آمن، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، لافتاً الى ضرورة تركيز الاهتمام بصغار المربين، وتكثيف أعمال حملات التقصى وسرعة الوصول والاستجابة لهم، فضلاً عن الحملات الارشادية والدورات التدريبية لتوعيتهم، والتيسير فى عمليات التحصين، وتقديم الخدمات البيطرية لهم، خاصة فى المناطق النائية والأكثر احتياجاً.

ووجه البنا باستمرار أعمال الحملة القومية للقوافل البيطرية لتغطية القرى بالمحافظات، وتقديم الخدمات لصغار المربين بالمجان، من تحصين وكشف وعلاج، واجراء الجراحات، كذلك صقل مهارات الأطباء البيطريين بالوحدات فى هذه القرى من خلال الدورات التدريبية لنقل التوصيات ونتائج البحوث العلمية الحديثة فى هذا المجال.

وأكد وزير الزراعة أهمية توفير إحصائية كاملة حول الثروة الحيوانية فى مصر، وحصر أعداد الماشية، بما يساهم فى توفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وكميات الأعلاف اللازمة لتغذية الماشية، كذلك ستساهم بشكل كبير فى تتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات.

وشدد البنا على تكثيف لجان المتابعة والرقابة للمستفيدين من مشروع البتلو، للوقوف على المشكلات التى قد تواجههم على أرض الواقع والعمل على تذليلها، فضلاً عن ضمان توجيه القرض للغرض الذى خصص من أجله.