البنا يقرر إيقاف إحدى شركات الاستيراد والتصدير بسبب تزويرها

الصاوي أحمد:قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إيقاف إحدى شركات الاستيراد والتصدير، بسبب تزوير شهادة الصحة النباتية لإحدى الشحنات الزراعية قبل تصديرها إلى الخارج.وقال "البنا" إن سلطات الحجر الزراعي، كشفت عن تزوير هذه الشركة في شهادة الصحة النباتية للشحنة التي كانت تنوي

الصاوي أحمد:

قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إيقاف إحدى شركات الاستيراد والتصدير، بسبب تزوير شهادة الصحة النباتية لإحدى الشحنات الزراعية قبل تصديرها إلى الخارج.

وقال “البنا” إن سلطات الحجر الزراعي، كشفت عن تزوير هذه الشركة في شهادة الصحة النباتية للشحنة التي كانت تنوي تصديرها إلى الخارج، و أضافت بعض الأصناف النباتية مثل : البروكلي، الجوافة، الفلفل الأولوان، إلى الشهادة دون إجراء عمليات الفحص لهذه الأصناف.

وقرر الوزير إيقاف هذه الشركة مؤقتاً من التعامل في تصدير الحاصلات الزراعية إلى الخارج، لحين انتهاء التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، لافتاً إلى أنه لن يتم التهاون مع المخالفين، وأنه لن يتم السماح بتصدير أي منتج زراعي غير مطابق للمواصفات والاشتراطات والإجراءات التي تم إقرارها .