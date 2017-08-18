البنا يطلع على التجربة البولندية فى الزراعة

الصاوي أحمد:بحث الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره البولندي "كرستوف جورجيل" ، إمكانية التعاون العلمي والبحثي بين مركز البحوث الزراعية في مصر والمعاهد البحثية الزراعية المناظرة لها في بولندا، في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والبعثات العلمية في جميع المجالات المرت

الصاوي أحمد:

بحث الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره البولندي “كرستوف جورجيل” ، إمكانية التعاون العلمي والبحثي بين مركز البحوث الزراعية في مصر والمعاهد البحثية الزراعية المناظرة لها في بولندا، في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والبعثات العلمية في جميع المجالات المرتبطة بالزراعة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش الزيارة التي قام بها وزير الزراعة لبولندا، تلبية لدعوة وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، للاطلاع على التجربة البولندية في النهوض بقطاعي الأغذية والزراعة.

وأكد وزير الزراعة أهمية العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وبولندا، في عدد من المجالات وخاصة في القطاع الزراعي، والتي شهدت حراكاً كبيراً في الفترة الأخيرة، معرباً عن تطلعه لزيادة وتوطيد هذا التعاون في خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح البلدين.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية والقيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه وخاصة في المجال الزراعي، لاسيما وأن هناك عددا من المشروعات الزراعية الكبرى العملاقة تم إطلاقها مؤخراً، وهي المشروعات التي من شأنها تحقيق تنمية زراعية شاملة ومستدامة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي حضره الوفد المرافق للوزيرين، سبل زيادة حركة التبادل التجاري وانسياب حركة الصادرات والواردات المصرية والبولندية، من الحاصلات الزراعية ومنتجاتها، كذلك وضع مصر كمركز لتصدير المنتجات الزراعية البولندية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يساهم أيضاً في رفع الميزان التجاري للصادرات المصرية.

واتفق الجانبان أيضاً على التعاون في مجال تبادل التكنولوجيات الحديثة في مجال صناعة وانتاج الأغذية وسلامة الغذاء، كذلك الصحة النباتية والحيوانية والتقنيات الحديثة والمتطورة في شتي المجالات النباتية والحيوانية، كذلك الحد من الآثار السلبية للتغييرات المناخية علي الخريطة النباتية والحيوانية.

بحث الجانبان أيضاً التعاون في مجال ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة، و كذلك التعاون في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات والشهادات البيطرية وإمكانية التوسع في تصدير اللحوم المجمدة والمبردة لمصر.

واتفق “البنا” ونظيره البولندي على تشكيل لجنة فنية من الجانبين، للاتفاق على آلية تنفيذ مجالات التعاون التي الاتفاق عليها، ووضع جدول زمني للتنفيذ.