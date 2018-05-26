البنا يصدر حزمة قرارات لحل أزمة 20 ألف فدان غرب المنيا

الصاوي أحمد أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، عدة قرارات لمعالجة أزمة أراضي غرب المنيا، التي طغت على سطح الأحداث في الوزارة، خاصة بعد تعرض المشروع لعاصفة صحراوية شديدة دمرت ما تم إنجازه خلال الفترة الماضي في مشروع الـ20ألف…

الصاوي أحمد

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، عدة قرارات لمعالجة أزمة أراضي غرب المنيا، التي طغت على سطح الأحداث في الوزارة، خاصة بعد تعرض المشروع لعاصفة صحراوية شديدة دمرت ما تم إنجازه خلال الفترة الماضي في مشروع الـ20ألف فدان.

وكلف البنا، رئيس قطاع الإنتاج الدكتور عبد الكريم زيادة للإشراف على المشروع، بدلاً من الدكتور محمد عبدالتواب نائب الوزير لشئون الاستصلاح محمد عبد التواب للقيام بهذا العمل.

كما كلف الوزير رؤساء القطاعات ذات الصلة بملف أراضي المنيا بالرجوع له في أي شئ فيما يخص المشروع، سواء من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.

وأوقف التعامل مع الشركة التي رسي عليها المزاد (مزاد البيفوت والمولد والخزان والطلمبة واللوحة والكابلات) وكانت التكلفة 168 مليون شاملة الضريبة، وتم التوريد من مكان آخر.

وأكد نقيب الفلاحين أن الأجواء عاصفة داخل وزارة الزراعة بسبب أزمة أراضي غرب المنيا التي تبلغ 20 ألف فدان، وفي البداية تم زراعة 3 آلاف فدان قطن و1000 فدان عنب، فضلاً عن مساحات من اللوبيا، إلا أن تعرض المشروع لعاصفة صحراوية دمرت كل شيئ في المشروع، وبالتالي هذه الأخطاء لا يدفع ثمنها إلا الفلاح والمواطن البسيط.



وأوضح أن الوزير نتيجة لحساسية الملف أوقف التعامل مع نوابه الـ3 لشئون الاستصلاح والخدمات والثروة الحيوانية، فيما يتعلق بذلك المشروع، فضلاً عن مركزي بحوث الصحراء والبحوث الزراعية.

وتم إنشاء ذلك المشروع قبل شهور قليلة، ليكون نموذجًا لمشروع الـ1.5مليون فدان في المنيا وغيرها، واختيار زراعة القطن والعنب كبداية التجارب علي الزراعة.