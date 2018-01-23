البنا يشهد توقيع عقود مشروعات للاستثمار الداجني بعدة محافظات

الصاوي أحمدشهد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، مراسم توقيع 4 عقود لإقامة 5 مشروعات للاستثمار الداجني بمحافظات قنا، سوهاج، بني سويف، ومطروح بهدف زيادة حجم الإنتاج الداجني وتشجيع الصناعات القائمة عليها.من جانبه، قال وزير الزراعة إنه تم تخص

الصاوي أحمد



شهد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، مراسم توقيع 4 عقود لإقامة 5 مشروعات للاستثمار الداجني بمحافظات قنا، سوهاج، بني سويف، ومطروح بهدف زيادة حجم الإنتاج الداجني وتشجيع الصناعات القائمة عليها.

من جانبه، قال وزير الزراعة إنه تم تخصيص مساحة إجمالية قدرها حوالي 12 ألفًا و275 فدانًا بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا، لصالح 4 شركات، حيث تبلغ إجمالي استثمارات المشروعات الأربعة حوالي مليار و433 مليونًا و600 ألف و400 جنيه.

وأشار البنا إلى أن صناعة الدواجن تُعد من المشروعات القومية الواعدة التي يجب أن تتضافر كل الجهود للنهوض بها، نظراً لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة، بمشاركة القطاع الخاص، والاستفادة بالتكنولوجيات المتطورة التي يجلبها المستثمرون، وتحقيق إضافة حقيقية الى الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.

وأوضح وزير الزراعة أن العقود التي تم توقيعها تأتي في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة لتشجيع المستثمرين، للتوسع في إقامة المشروعات الكبرى، خاصة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، ما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وتشجيع الصناعات القائمة عليها، مما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي ونمو الاقتصاد القومي.

وأكد البنا أن تلك الخطوة أيضاً دليل على حرص القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية على تنمية محافظات الصعيد، وخلق المزيد من فرص العمل لأبنائه، وعمل مشروعات تنموية كبرى به.

وأشار وزير الزراعة إلى ان تلك المشروعات ستبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية حوالي 49 مليون دجاجة تسمين في العام الواحد، و 4 ملايين و440 ألفًا و265 أمهات تسمين في العام، و155 ألف جدة تسمين في العام، و2 مليون و250 ألف بيضة في العام، كما ستوفر عمالة مباشرة لحوالي 2000 عامل.

وأعلنت وزارة الزراعة أن الشركات التي تم التوقيع على تخصيص المساحات لها هي: شركة طيبة لجدود الدواجن، بمساحة قدرها 7000 فدان بمحافظة بني سويف من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإقامة مشروع بطاقة استيعابية قدرها 145 ألف جدة تسمين، لإنتاج حوالي 2 مليون أم تسمين في العام الواحد، والمشروع عبارة عن 4 مزارع جدود كل منها 4 عنابر بإجمالي 16 عنبر فضلاً عن إقامة معمل بيطري، ووحدة لإنتاج الأعلاف، حيث تبلغ اجمالي استثمارات هذا المشروع حوالي 230 مليون جنيه.

وضمن الشركات أيضاً: شركة قنا للدواجن، بمساحة قدرها 2500 فدان بمنطقة المراشدة بمحافظة قنا، ولاية المحافظة، لإقامة مشروع تربية أمهات التسمين، تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 40 ألفا و 265 أما، بإجمالي 12 مليون دجاجة تسمين، والمشروع عبارة عن 3 محطات أمهات كل منها 5 عنابر، فضلاً عن 16 محطة تسمين تتكون كل منها من 5 عنابر، بإستثمارات إجمالية بلغت 263 مليون و175 ألف جنيه.

وبحسب الوزارة فالشركة الثالثة هي: شركة القاهرة للدواجن، بمساحة 2750 فدانا بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإقامة مشروعين، إحدهما مشروع للجدود طاقته الاستيعابية 110 آلاف جدة، لانتاج حوالي 4.4 مليون أم، فضلاً عن مشروع لأمهات التسمين طاقته الاستيعابية حوالي 35 مليون طائر تسمين، حيث تبلغ اجمالي استثمارات المشروعان حوالي 917 مليون جنيه.

كما تم توقيع العقد الرابع مع الجمعية المركزية للإصلاح الزراعي لمساحة 25 فدانا بمحافظة سوهاج، والتي يجرى حالياً استكمال بقية الإجراءات الخاصة بها، لاقامة مشروع بياض لانتاج 2 مليون و281 ألفا و250 بيضة سنوياً، حيث تبلغ إجمالي استثمارات هذا المشروع حوالي 23 مليونا و 425 ألفا و 400 جنيه.