البنا يشهد احتفالية يوم المهندس الزراعي العربي

الصاوي أحمدشهد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، اليوم السبت، احتفالية يوم المهندس الزراعي العربي، التي نظمها نادي الزراعيين بالدقي، بحضور لفيف من قيادات الوزارة الحاليين والسابقين وعدد من النواب، وتحت إشراف وتنظيم نقابة المهن الزراعية، بحضور النقيب.وقال الدكتور ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزر

الصاوي أحمد

شهد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، اليوم السبت، احتفالية يوم المهندس الزراعي العربي، التي نظمها نادي الزراعيين بالدقي، بحضور لفيف من قيادات الوزارة الحاليين والسابقين وعدد من النواب، وتحت إشراف وتنظيم نقابة المهن الزراعية، بحضور النقيب.

وقال الدكتور ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين والمشرف علي الحفل، إن النقابة تتعاون في كل المجالات مع وزارة الزراعة علي جميع الأصعدة، خاصة أن القطاع الزراعي يمثل أكبر مصادر الدخل القومي.

وشهدت بداية الحفل عرض فيلمًا تسجيليًا عن مطالب الزراعيين، وتتلخص أبرز المطالب في زيادة المعاش.

وتهدف النقابة وفقاً للعرض التسجيلي في حل المشكلات التي تواجه الزراعيين في مصر، وزيادة النشاط الاجتماعي بما يساهم في النهوض بحال الزراعيين.