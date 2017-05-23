البنا يشكل غرفة عمليات لمتابعة موقف إزالة التعديات

الصاوي أحمدأعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حالة الطوارئ بكافة القطاعات والهيئات المعنية بالوزارة، تنفيذاً للتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر جميع المساحات المعتدى عليها من أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور، للحفاظ على هيبة الدولة، حيث قرر تشكيل غرفة عمليات



الصاوي أحمد

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حالة الطوارئ بكافة القطاعات والهيئات المعنية بالوزارة، تنفيذاً للتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر جميع المساحات المعتدى عليها من أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور، للحفاظ على هيبة الدولة، حيث قرر تشكيل غرفة عمليات دائمة بمكتبه بديوان الوزارة برئاسته وعضوية نائبه لشئون استصلاح الأراضى الدكتور محمد عبد التواب، ورؤساء الهيئات والقطاعات المعنيين.

وكلف وزير الزراعة الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بعمل زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية، لمتابعة تنفيذ كافة الإزالات الخاصة بمنطقة العجمى، على أرض الواقع بشكل عاجل، حيث من المقرر أن تتبعها عدد من الزيارات المفاجئة إلى عدد من المحافظات لحين الانتهاء من جميع أعمال الإزالة واسترداد أراضى الدولة المنهوبة.

وأكد وزير الزراعة أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين الوزارة وكافة اجهزة الدولة المعنية بما فيها الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة، فضلا عن المحليات، ومتابعة اولا بأول لما يتم تنفيذه من قرارات إزالة، لافتا إلى أنه لن يتم التهاون مع أى حالة تعدى حتى ولو كانت على شبر واحد من أراضى الدولة.