البنا يشارك في اجتماعات الدورة 30 لمؤتمر الفاو الإقليمي بالخرطوم

الصاوي أحمد يشارك الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إجتماعات الدورة الثلاثون للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، بحضور وزراء الزراعة من دول قارة افريقيا، والتي تعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، خلال الفترة من 21 حتى 23 فبراير الحالى. ومن جهت



الصاوي أحمد

يشارك الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إجتماعات الدورة الثلاثون للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، بحضور وزراء الزراعة من دول قارة افريقيا، والتي تعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، خلال الفترة من 21 حتى 23 فبراير الحالى.

ومن جهته أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية هذه الاجتماعات والتي يشارك فيها 38 وزير زراعة من الدول الإفريقية، وكبار المسئولين والخبراء من دول القارة السمراء وخارجها، للوقوف على آخر التحديات المتعلقة بالأغذية والزراعة؛ لتعزيز الترابط الإقليمي فيما يخص السياسات العالمية والقضايا السياسية.

وقال وزير الزراعة – في تصريحات صحفية قبيل مغادرته البلاد- ان هذه الاجتماعات سينتج عنها عدد من التوصيات والتوجيهات والتي ستعد بمثابة برنامج عمل للمنظمة ومكتبها الإقليمي خلال العامين المقبلين، لافتاً الى ان اجندة المؤتمر تتضمن عددا من الموضوعات من بينها أوضاع الامن الغذائي في افريقيا ووضع المكاتب اللامركزية وتشغيل الشباب في القطاع الزراعين والتنوع البيولوجي وتأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الزراعي في افريقيا.

وأضاف البنا ان الاجتماعات أيضاً ستعتمد البرامج الخاصة بتحقيق الحفاظ علي استدامة الموارد البحرية والنهرية ومعالجة القصور في استخدامات وتطبيقات نظم سلامة الغذاء بإفريقيا، فضلاً عن مناقشة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتحقيق النمو الزراعي المستدام والتحول الريفي في افريقيا، كذلك مناقشة الإجراءات المشتركة التي اتخذتها المنظمة وشركاؤها في مجالات مختلفة بهدف القضاء علي الجوع بحلول عام 2025.

ومن المقرر ان يعقد البنا على هامش هذه الاجتماعات لقاءات مع عدد من المسئولين السودانيين من بينهم: وزير الزراعة والغابات ووزيرة الثروة الحيوانية ووالي ولاية نهر النيل بجمهورية السودان لبحث تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

وتُعقد الاجتماعات هذا العام تحت شعار “التنمية المستدامة للنظم الزراعية والغذائية في إفريقيا من أجل تحسين وسائل الإنتاج وخلق فرص عمل لائقة وجاذبة للشباب”.