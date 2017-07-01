البنا يشارك بمؤتمر وزراء الزراعة للاتحادين الأوروبي والأفريقي

غادر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، القاهرة متجهًا إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في فعاليات مؤتمر وزراء الزراعة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، الذي يعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 يوليو الجاري.

وقال البنا، في تصريحات له قبيل مغادرته البلاد، إنه من المقرر أن يشارك أيضًا في أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” والذي يعقد تحت عنوان: “تغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي”.

وأوضح أنه سيتم استعراض رؤية مصر واستراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة وتهيئة مناخ الاستثمار، وذلك في ظل المشروعات القومية الزراعية العملاقة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، فضلاً عن مشروع المليون رأس ماشية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الزراعة، على هامش المؤتمر، لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول الأفريقية والأوروبية لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر وتلك الدول في كافة المجالات المتعلقة بالزراعة وتفعيل ذلك التعاون بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة.

ويبحث البنا أيضا على هامش المؤتمر مع جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، فرص تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية في مصر بالتعاون مع المنظمة والتي تستهدف مجالات التنمية الريفية، وتطوير سلاسل القيمة المضافة لعدد من المنتجات الزراعية، ودعم المرأة الريفية والمعيلة، والحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.