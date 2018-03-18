البنا يشارك بالمؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر في الإمارات

المال - خاصيشارك الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر والابتكار الزراعي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس الجاري، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.وأ

المال – خاص

يشارك الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر والابتكار الزراعي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس الجاري، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد البنا على أهمية هذا المؤتمر، الذي يشارك فيه ممثلو أكثر من 40 دولة، فضلًا عن عدد من الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالزراعة والغذاء، لافتًا إلى أنه سيتم استعراض التجربة المصرية للنهوض بزراعات النخيل وقطاع التمور ككل.

وأشار البنا إلى أنه سيتم خلال فعاليات المؤتمر، والذي يعقد تحت شعار: “استشراف مستقبل زراعة النخيل وصناعة التمور”، مناقشة ما يزيد على 181 بحثًا علميًا في مجال النخيل وإنتاج التمور، من بينها 102 ورقة علمية، و79 ملصقًا علميًا لباحثين يمثلون 40 دولة حول العالم.

ولفت إلى أن ذلك المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات والاطلاع على التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، بما يسهم في النهوض بهذا القطاع على مستوى المنطقة العربية.

وأشار إلى أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر يأتي في إطار العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط بين مصر ودولة الإمارات، خاصة في مجال تعزيز التعاون المشترك لدعم القطاع الزراعي وخاصة في مجال نخيل التمر الذي تتبناه جائزة خليفة الدولية، للارتقاء بهذا القطاع على المستوى العربي زراعة وإنتاجًا وتسويقًا.

ومن المقرر أن يتم على هامش المؤتمر تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها العاشرة، من الباحثين والمزارعين والمبتكرين والمبدعين والمهتمين بهذا المجال.