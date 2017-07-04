البنا يستعرض مع مدير الفاو إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030

الصاوي أحمد نقل الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" جرانسيانو ديسلفا، لافتًا إلى تقدير مصر لكافة الجهود التي تبذلها المنظمة من أجل المساهمة في تحقيق تنمية زراعية مستدامة، ورفع مستوى

الصاوي أحمد

نقل الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” جرانسيانو ديسلفا، لافتًا إلى تقدير مصر لكافة الجهود التي تبذلها المنظمة من أجل المساهمة في تحقيق تنمية زراعية مستدامة، ورفع مستوى معيشة سكان الريف.

جاء ذلك خلال لقائه معه بمقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما، على هامش تواجده لحضور اجتماعات وزراء الزراعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي واجتماعات الدورة الأربعون لمؤتمر المنظمة.

واستعرض البنا دور وزارة الزراعة في تطبيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 والتي تركز على تطوير الري الحقلي وربط المزارع بالأسواق وتحسين نظام الارشاد الزراعي والبحوث، فضلًا عن تبنى مفهوم نظام الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل الإستراتيجية مثل الأرز والقمح والذرة والقطن.

وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية زيادة التعاون التقني بين المنظمة ووزارة الزراعة خلال الأعوام المقبلة، وأهمية تعزيز المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة، فضلا عن تنفيذ برامج للاستثمار الشمولي المستمر في المناطق الريفية، ورفع قدرات المرأة الريفية والشباب وصغار المزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم.

من جانبه، أثنى مدير المنظمة على دور مصر الرائد في تعاونها مع المنظمة والخطوات الجديدة التي تم اتخاذها بشأن مشروع المليون ونصف المليون فدان والخطوات التي تم اتخاذها بشأن الاعداد لمنتدى الاستثمار الزراعي والمقرر عقده في نهاية هذا العرم.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون الفني بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمنظمة في المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، كذلك التعاون في البرامج الهادفة إلى مواجهة ندرة المياه والتشجيع على الزراعة القادرة على تحمل التغيرات المناخية.​