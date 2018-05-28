البنا يستعرض جهود فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية

الصاوي أحمد:أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية أخذت خطوات هامة من أجل تشجيع فرص الاستثمار وخاصة في مجال الزراعة وزيادة الاستثمارات لاسيما في مجال التكثيف المستدام للزراعة وخفض الفاقد من الغذاء وتحسين مستوى الأغذية وسلامتها.جاء

الصاوي أحمد:

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية أخذت خطوات هامة من أجل تشجيع فرص الاستثمار وخاصة في مجال الزراعة وزيادة الاستثمارات لاسيما في مجال التكثيف المستدام للزراعة وخفض الفاقد من الغذاء وتحسين مستوى الأغذية وسلامتها.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل السحور السنوي الذي نظمته جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “هيا” بحضور عدد من السفراء وأعضاء مجلس النواب، والمستثمرين في المجال الزراعي، والعاملين في مجال تصدير الحاصلات الزراعية.

وأشار وزير الزراعة الي ان القطاع الخاص يعد شريكا أساسيا في تحقيق التنمية في قطاع الزراعي، من أجل العمل علي تحسين مستويات الامن الغذائي، فضلاً عن فتح آفاق جديدة تغزو من خلالها الحاصلات الزراعية المصرية أسواق العالم.

وقال البنا ان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بذلت جهوداً حثيثة خلال الفترة الأخيرة، لضمان سلامة وجودة الحاصلات الزراعية المصرية ككل، سواء للاستهلاك المحلي او للتصدير الى الخارج، وذلك فضلاً عن الاجراءات المزرعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية وزيادة فرصها التصديرية، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

وأوضح الوزير ان الصادرات الزراعية المصرية حققت طفرة كبيرة حيث بلغ اجمالي الصادرات الزراعية المصرية هذا العام حتى الآن حوالي 2 مليون و880 ألف طن، وذلك بزيادة ملحوظة عن اجمالي ما تم تصديره العام الماضي في نفس التوقيت، لافتا الي انه قد بلغ اجمالي ما تم تصديره من الموالح حتى الآن حوالي مليون و190 ألف طن ومن البطاطس حوالي 672 ألف طن، وذلك فضلاً عن ارتفاع صادرات مصر من محاصيل: البصل، الفاصوليا، الفراولة، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الرمان، المانجو، والعنب.

وقال البنا إن مصر نجحت ومن خلال الاجراءات الجديدة في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج في عدد كبير من الدول وخاصة: الصين، الفلبين، كندا، نيوزيلندا، ميانمار، نيجيريا، تايوان، اليابان، اندونيسيا، وقريبا في دولة جنوب أفريقيا، فضلاً عن نجاح الجهود والمساعي من أجل رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية في بعض الدول وعلى رأسها دول الخليج العربي، والتي تأكدت من سلامة الاجراءات المصرية وجودة محاصيلها الزراعية، بالإضافة الى اشادة الاتحاد الاوروبي بالصادرات الزراعية المصرية.

وقال ان وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بدولة البحرين، اخطرت مصر بأنه تم رفع الحظر المفروض على صادرات مصر اليها من محصول الجوافة الطازجة، على أن يتم تطبيق ذلك بداية من الموسم الجديد 2018-2019، وذلك بعد جلسات من التشاور والتفاوض لاستعراض الإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على سمعتها التصديرية.

وثمن وزير الزراعة الدور الذي تلعبه جمعية “هيا”، في سبيل تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية، ورفع قابلية الحاصلات الزراعية والبستانية المصرية للتصدير، فضلا عن تحسين وتطوير وتسويق المحاصيل البستانية وإمداد المزارعين بأحدث ما وصل اليه العلم في الارشاد الزراعي والتقنيات الزراعية الحديثة ودراسة الأسواق التصديرية بالإضافة الى الخدمات اللوجستية لدعم صغار المزارعين والحفاظ على سلسلة التبريد للحاصلات البستانية مما يؤدي الى الحفاظ على جودة المنتجات الزراعية.

وشدد البنا علي أن الجهود المبذولة لتنمية القطاع الزراعي وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية تتطلب تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق التطور المنشود في هذا القطاع الهام.