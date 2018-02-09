البنا يحدد مناطق زراعة أصناف القطن بالموسم الجديد

الصاوي أحمدأصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً وزارياً حمل رقم 177 لسنة 2018، بتحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018، مع حظر زراعة أي أصناف أخرى، خلاف التي تم تحديدها لكل منطقة.واستثنى القرار ذاته مزارع وزارة الزراعة والحقول التي يتم اجراء التجارب علي



الصاوي أحمد

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً وزارياً حمل رقم 177 لسنة 2018، بتحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018، مع حظر زراعة أي أصناف أخرى، خلاف التي تم تحديدها لكل منطقة.

واستثنى القرار ذاته مزارع وزارة الزراعة والحقول التي يتم اجراء التجارب عليها من قبل معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، كما حظر زراعة القطن من النوع الابلاند “الأمريكي”، وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها بالقرار، لافتاً الى انه سيتم إزالة الأصناف المخالفة التي سيتم زراعتها، وذلك على نفقة المخالف.

وحدد القرار الوزاري زراعة الصنف “جيزة 92” في محافظة دمياط بأكملها، عدا المساحات المتعاقد عليها من أصناف جيزة 45 وجيزة 87 وجيزة 93، بشرط تحقيق مسافات العزل بين هذه الأصناف وبعضها.

وبالنسبة لصنف “جيزة 86″، فحدد القرار له مراكز: دسوق، قلين، وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، ومحافظة الغربية بأكملها عدا مركز المحلة، ومحافظات: المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، والبحيرة بأكملها، ومنطقة النوبارية بأكملها، وبخصوص الصنف “جيزة 94” فحدد القرار له مراكز: بيلا، الحامول، بلطيم، الرياض، وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، ومركز المحلة بمحافظة الغربية، فضلاً عن محافظات: الدقهلية، الشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية بأكملها.

وبحسب القرار ذاته فتم تحديد مركزي فوه، و مطوبس بمحافظة كفر الشيخ لزراعة الصنف ” جيزة 96″، كما تقتصر محافظتي أسيوط و سوهاج بأكملهما، فضلاً عن المساحات التي تزرع بمحافظة قنا، على زراعة الصنف “جيزة 90″، وبالنسبة لصنف “جيزة 95” فيتم زراعته في محافظات: الفيوم، بني سويف، والمنيا بأكملها، فضلاً عن المساحات التي تزرع بمحافظة الوادي الجديد.

وحظر القرار زراعة أي صنف من أصناف القطن في نطاق كيلو متر واحد من حدود مرتب القطن لزراعات مزارع الوزارة ، في حال كان هذا الصنف مغايراً أو لا توجد بذرة كافية للزراعة من الصنف المنزرع بمزارع الوزارة لحمايتها.

وأصدر البنا القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2018، بتحديد المناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن ” مناطق الإكثار” للموسم الزراعي 2018.

وخصص القرار مركزي دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ ومركزي قطور، وبسيون بمحافظة الغربية لزراعة أقطان الإكثار من الصنف “جيزة 86″، والجمعيات المختارة بمركزي كفر سعد، وكفر البطيخ بمحافظة دمياط للصنف “جيزة 92″، ومركز بلقاس بأراضي “الاستصلاح، الإصلاح، والائتمان” بمحافظة الدقهلية، و مراكز: بيلا، والحامول بمحافظة كفر الشيخ لصنف ” جيزة 94″.

وفيما يتعلق بأقطان الإكثار لصنف “جيزة 96” فحدد لها القرار مركزي مطوبس، وفوه بمحافظة كفر الشيخ، وصنف “جيزة 90” بمراكز: الفتح، ابنوب، أسيوط، منفلوط، ابوتيج، صدفا، والقوصية بمحافظة أسيوط، كما حدد محافظة بني سويف بأكملها، ومركزي اطسا، والفيوم بمحافظة الفيوم، و مركزي بني مزار، ومطاي بمحافظة المنيا لزراعة أقطان الإكثار من صنف “جيزة 95”.

ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان هذان القراران جاءا للمساهم في الحفاظ على نقاوة بذرة القطن المصري، وحظر الأقطان الغريبة، وذلك ضمن خطة الوزارة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في عودة القطن المصري الى سمعته المعروفة عالمياً.

وأشار البنا الى ان خطة الوزارة تستهدف وصول المساحة المنزرعة بالقطن المصري في الموسم الجديد الى نصف مليون فدان، حيث تم توفير كافة تقاوي أقطان الإكثار التي تكفي لزراعة هذه المساحة، بزيادة كبيرة عن الموسمين السابقين، وهو ما يعد أمراً مبشراً لعودة القطن المصري الى عرشه من جديد.

