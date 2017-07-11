البنا يتفقد مديرية الطب البيطري ومعمل صحة الحيوان بالغربية

تكليف مديريات الزراعة بحصر كامل لمصانع الأعلاف بهاالصاوي أحمدوجّه الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار الحملات والقوافل البيطرية التي تجوب القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، وخاصة بمحافظة الغربية باعتبارها تمتلك أكبر أسواق الماشية في مصر، لتحصين الحيوانات والماشية

تكليف مديريات الزراعة بحصر كامل لمصانع الأعلاف بها





الصاوي أحمد



وجّه الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار الحملات والقوافل البيطرية التي تجوب القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، وخاصة بمحافظة الغربية باعتبارها تمتلك أكبر أسواق الماشية في مصر، لتحصين الحيوانات والماشية ضد الأمراض الحيوانية ومرض الحمى القلاعية.





جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، والتي تفقَّد خلالها أيضًا المعمل الفرعي التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان، التابع لمركز البحوث الزراعية، يرافقه نائبا الوزير لشئون الخدمات واستصلاح الأراضي، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة توافر قاعدة بيانات وإحصائية واضحة للثروة الحيوانية في مصر، بحيث يتم ترقيم جميع الحيوانات، بحيث يتم حصر أعداد الماشية، مما يسهّل على الدولة توفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتوفير كميات الأعلاف لتغذيتها، فضلًا عن القدرة على تتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.

وقال البنا إنه تم تكليف كل مديرية زراعة بالمحافظات المختلفة، بإعداد حصر كامل بمصانع الأعلاف المتواجدة بها، كذلك طاقتها الإنتاجية؛ وذلك لمعرفة الاحتياجات اللازمة لكل محافظة من الأعلاف، وتحقيق التوازن والتكامل بين المحافظات وبعضها، مشيرًا إلى أنه يجب أيضًا تغيير الأنماط الغذائية للحيوان في مصر، من خلال استخدام بدائل أخرى للأعلاف تعطي نفس القيمة الغذائية.

وأكد وزير الزراعة، خلال اجتماعه ومديري الإدارات التابعة للمديرية، ضرورة توعية صغار المربّين وشباب الخريجين بالمشاركة بفاعلية في المشروع القومي لإحياء البتلو، خاصة بعد التيسيرات الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرًا، تم تعديل الغرض من القرض لشراء رءوس البتلو والأعلاف بدلًا من الأعلاف فقط، لافتًا إلى أن القروض تعطى بفائدة ٥%‏ متناقصة لعام واحد، كذلك سيتم دعم الرَّدّة والأعلاف للمستفيدين من القرض.

وخلال تفقّده المعمل الفرعي لمعهد بحوث الحيوان بطنطا والأقسام والمعامل التابعة له، أكد وزير الزراعة ضرورة وضع خطة عاجلة بتوقيتات زمنية محددة لتطوير المعمل، بحيث يتم الانتهاء من ذلك التطوير خلال شهر على الأكثر، بحيث يؤدي المعمل دوره المنوط به في تقديم الخدمات لمنطقة وسط الدلتا.

وأكد البنا ضرورة أن تشمل الخطة التركيز على معامل صحة الأسماك، بما يخدم المشروع القومي للثروة السمكية بمحور قناة السويس، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما سيكون له أيضًا دور مهم في تنمية الثروة السمكية في مصر، لافتًا إلى أهمية استغلال كل الإمكانيات المتاحة، واستغلال طاقات شباب الباحثين، والاستفادة من طموحاتهم ورؤيتهم في التطوير.